【モデルプレス＝2026/04/25】モデルの森絵梨佳が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子が味付けをしたハンバーグが入った弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳1児のママモデル「よだれ出る」息子味付けのハンバーグ弁当公開◆森絵梨佳、息子が味付けしたハンバーグ弁当公開森は「本日の小学生弁当」と紹介し、曲げわっぱに詰めた弁当の写真を投稿。ハンバーグやおくら、エビ、ミニトマトを詰め、別