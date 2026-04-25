活動量も減り食への関心が薄れない為にぜひ取り入れて欲しい事 食事の醍醐味（だいごみ）を見失った食環境ではありませんか？ 今、この本を手に取ってくださったかたは食への関心がとても高いと思います。私たち訪問栄養士が訪ねるかたの中には、残念ながら食への関心が低いかたも多く、どうしたら食に関心を持ってもらうことができ、食べる意欲を出してもらえるかを考えながら活動しています。仕事や家事、運動などで疲れて、