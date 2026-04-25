MCIになり寝たきりに近い状態だった夫が、階段の上り下りを続けて半年でコンビニまで一人で買い物に！ 【体験者の声】「私たちMCＩ＆認知症初期から回復しました！」女性70代 パート勤務 夫が初期のアルツマイマー型認知症と診断され、ふさぎ込んでしまいました。そこからみるみる体力が衰え、寝たきりに近い状態になってしまったんです。 少しでも夫を何とかしたくて、K市主催の認知症予防の講演会に参加しまし