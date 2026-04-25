料理漫画『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）をご存知でしょうか。本作に登場する主人公、味沢匠（あじさわ たくみ）は、法外な報酬で依頼を請け負う「幻の料理人」です。今回は、第2話「幻の料理人②」のエピソードから、彼が500万円という高額な報酬と引き換えに提供した感動の料理の秘密に迫ります。 500万円の法外な報酬を要求する「幻の料理人」 物語の舞台は、パミール王国の実権を握る大