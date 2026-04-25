物語において主人公に「楽しみ」を与えすぎてはいけない！？読者が退屈しない重要なポイントとは たのしみ ［英：Enjoyment ］ 楽しみの意味 うれしかったり、面白かったりして胸が弾むこと。愉快で満ち足りた気持ち。 楽しみの類語 至楽愉楽謳歌満喫一興など 楽しみにおける体（フィジカル）の反応 興奮して息が上がる 目に輝きが出てくる 表情筋が緩む はしゃぐ 姿勢が前のめりになる 没頭する 口数が