以前、本誌（「週刊新潮」）の読者から夫婦の愛情とは何んでしょうか、という手紙を頂いたことがありました。そのことについて考えたことはなかったので、返事を出さないままにしていました。夫婦の愛情なんて別に考えるべき問題でもなく、空気をいちいち考えて吸っていないのと同じようなものではないでしょうか。日本人から見て、西洋人は大げさに愛情表現をします。見ていてちょっとウソっぽく感じることがあります。何か