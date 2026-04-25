全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。今日は東京・梅島の隠れ家町中華をご紹介したい。東武スカイツリーライン・梅島駅から徒歩7分ほどの場所に店を構える「中華料理 新華」。昭和51年創業という長い歴史を持つお店で、現在はご夫婦で切り盛りされている。外観からしてどこか懐かしく、扉を開ける前から期待が高まるお店だ。昼どきに訪れると、店内にはすでにゆったりとした空気が流れている。テレビではちょ