２０２６年ミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」が２５日、都内で行われた。五輪メダリストや代表選手、パラ選手も合わせ合計１１５人が参加し、日本橋中央通り約７００メートルを歩いた。フリースタイルスキー男子モーグルで銅、デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）は、「本当に楽しめたパレードになりました」と感激していた。「つらいときで