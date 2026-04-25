【新華社ウルムチ4月25日】中国新疆ウイグル自治区のタクラマカン砂漠南端にある昆玉市で、栽培面積8千ムー（約530ヘクタール）の冬小麦が伸長期に入った。上空から見ると、巨大な円形の畑が連なり、センターピボット式スプリンクラーが380メートルのアームを一定速度で回転させ、約180個のノズルから一斉に散水している。この方式は従来の湛水かんがいに比べ、1ムー（約667平方メートル）当たり20〜30立方メートルの節水ができ