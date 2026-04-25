都内のIT関連会社役員の男性が行方不明となり、男性の遺体を遺棄したとして社長の男が逮捕された事件で、警視庁は、未だ見つかっていない男性の遺体を探すため、神奈川県の湖を捜索しています。この事件は去年10月、都内のIT関連会社で役員を務める50代の男性とみられる遺体を東京・港区の事務所から運び出し、いずれかの場所に遺棄したとして、この会社の社長、水口克也容疑者が逮捕されたものです。水口容疑者は、ブルーシートや