「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月24日の第1試合でセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）がオーラスの親番で見せた渾身の「ダイナミックツモ」が、ファンの度肝を抜いた。【映像】高く掲げた手からアガリ牌！竹内元太のダイナミックツモ場面は運命の南4局。2万9700点持ちの2着目だった竹内は、トップ目のTEAM雷電・本田朋広（連盟）をわずか1000点差で追う極限のシチュエーション。配牌から赤5