ブランチ米司法長官代行＝24日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米司法省は24日、死刑執行の手段として米国で一般的な薬物注射に加え、銃殺や電気椅子、窒素ガスを導入すべきだとする報告書を公表した。連邦レベルでの死刑執行は2021年が最後で、バイデン前政権が執行を停止したが、トランプ政権はこの措置を撤回し、積極的に推進する方針を鮮明にしている。司法省は、死刑囚40人のうち37人を減刑するなどバイ