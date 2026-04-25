昨年ファンタジーSを制した後、左第1指骨の剥離骨折による休養を挟み、復帰戦の桜花賞（12日）で17着だったフェスティバルヒル（牝3＝四位、父サートゥルナーリア）はレース後の疲れを考慮して春の出走を見送り、じっくり調整を進めていく。25日、社台グループオーナーズが発表した。昨年の皐月賞、有馬記念を制したミュージアムマイルの半妹にあたる血統。17日に栗東トレセンから近郊のノーザンファームしがらきへ放牧に出