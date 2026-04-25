「毒親」という言葉が社会に浸透し、親との関係に苦しむ人々の声が可視化されるようになった。しかし、その苦しみは親と距離を置くだけでは解決しないこともある。「親を許すべきなのか否か」という葛藤だ。「ABEMA Prime」では、虐待や過干渉を経験した当事者や精神科医を招き、議論が行われた。世の中に根強く残る「親を大切にすべき」という規範と、個人の心の回復の間で、私たちはどう折り合いをつければよいのか考えた。【