FRUITS ZIPPERが、新曲「ふるっぱれーど」を4月24日に配信リリース。また、同日にMVも公開となった。 （関連：【映像あり】FRUITS ZIPPER、近未来感あふれる世界でパレードを繰り広げる「ふるっぱれーど」MV） 本楽曲は、4月24日より開幕したアリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』に向けて制作されたもの。“好き”という気持ちや、そのときめ