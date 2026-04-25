新たなYouTubeチャンネル『OFF TAKE』（オフテイク）が、4月24日よりスタート。第1弾アーティストとして、ピラフ星人が出演する。 （関連：【映像あり】ピラフ星人が出演する『OFF TAKE』第1弾） 『OFF TAKE』は、ステージでは見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル。ステージや作品の中では見ることのできない、アーティストたちの自然体な表情や、肩の