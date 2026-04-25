開催：2026.4.25 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 6 - 2 [ツインズ] MLBの試合が25日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとツインズが対戦した。 レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。 1回裏、2番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってセンターへのホームランでレイズ得点