開催：2026.4.25 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 3 - 4 [ロッキーズ] MLBの試合が25日に行われ、シティ・フィールドでメッツとロッキーズが対戦した。 メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。 2回裏、6番 マーカス・セミエン 2球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでメッツ得点 NYM 1-0 COL