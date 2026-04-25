開催：2026.4.25 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 10 - 3 [Rソックス] MLBの試合が25日に行われ、オリオールパークでオリオールズとRソックスが対戦した。 オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。 1回裏、1番 ガナー・ヘンダーソン 2球目を打ってライトスタンドへのホームラ