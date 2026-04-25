今回登場するのは、「全身性エリテマトーデス（SLE）」と闘病中のK.S.（仮称）さんです。これまでK.S.さんは、胃痛や高熱、倦怠（けんたい）感、脱毛など、さまざまな症状に苦しめられてきました。救急搬送された病院でSLEと診断された彼女に自身の闘病体験を聞きました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2025年6月取材。 体験者プロフィール： K.S.さん（仮称） 30代女