開催：2026.4.25 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 5 - 3 [フィリーズ] MLBの試合が25日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとフィリーズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するフィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインターで試合は開始した。 3回表、1番 トレー・ターナー 初球を