開催：2026.4.25 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 6 - 8 [ガーディアンズ] MLBの試合が25日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとガーディアンズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はマックス・シャーザー、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。 1回表、1番 ダニエル・