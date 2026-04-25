The Plug Internationalは4月22日に、ニューヨークを拠点に活動する日本人ラッパーであるOmen44が、9月7日にリリースを予定しているアルバム「u.s.」の中から、先行シングル第1弾として配信された「Da Games People Play」（邦題「孤独の影」）のMVをYouTubeにて公開した。●アメリカの社会問題を視覚的に表現した作品Omen44は、ニューヨークにおける現実を移民の視点から鋭く切り込んだアルバム「u.s.」を制作している。「u.s