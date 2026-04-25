ワールドカップで最多５度の優勝を誇る、言わずと知れたサッカー王国ブラジル。だが、2002年の日韓大会以降は頂点から遠ざかっている。安定して上位に進出しながらも、決定的な局面で勝ち切れない状況が続いているが、1994年のアメリカ大会で優勝した経験があるだけに、今回の北中米大会での復権も大いに期待される。悲願の優勝を目ざす「セレソン」（ブラジル代表の愛称）の指揮を執るのは、イタリア人のカルロ・アンチェロ