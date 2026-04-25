６月11日に開幕を迎える４年に１度の祭典で頂点に立つのはどの国か。アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』が、元アメリカ代表DFのアレクシー・ララス氏によるワールドカップのパワーランキングを発表。北中米ワールドカップを前に、各国の実力を独自の視点で順位付けしている。３位にランクインしたのはイングランド。キープレーヤーにはジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）が挙げられ、「ここ数十年で最高のイングラ