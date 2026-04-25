2026年4月25日放送の「ぶらり途中下車の旅」は西武秩父線・池袋線の旅。旅人は、堀内敬子。西武秩父線埼玉県飯能市の吾野駅と同県秩父市の西武秩父駅までの6駅を結ぶ西武鉄道の鉄道路線。車窓からは自然豊かで素朴でのどかな風景が楽しめます。西武鉄道池袋線東京・池袋から埼玉県・吾野までの全長57.8kmを31駅で結びます。沿線には、住宅街や大学が点在し通勤・通学に大変便利な路線です。また吾野から先は西武秩父線となり、行楽