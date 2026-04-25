フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が25日までに自身のインスタグラムを更新し、チャイナドレス姿を披露した。「どっちが好き？」と書き出すと、黄色に赤い花柄の刺しゅうが施されたチャイナドレス姿の全身ショットと、白地のチャイナ風のブラウスに緑のスカート姿の全身ショットアップ。「繊細な刺繍と、立体感のある花柄、チャイナボタンの上品さにきゅんとした一着。強さもあるのに、やわらかい。凛としているのに