ものまねタレントの原口あきまさ（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの原口めぐみとのプライベートショットを披露した。この日、42歳の誕生日を迎えためぐみ。あきまさは「嫁ちゃんの誕生日！歯ッピ〜歯〜スDAY！！祝う為、ランチ行きたい場所、食べたい物、何が良いか聞いたら、自分で既に予約してました！笑」と報告。「とにかくこれからも、末永く一日一笑、ヨロ歯クお願いします！ この時間を大切に