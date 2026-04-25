神奈川・川崎市にある住宅街の公園で、金属製ポールが倒れ、男の子が骨折する事故が起きた。ポールが折れた原因は腐食とみられているが、誰が何の目的で設置したものなのか不明だという。公園の金属製ポールが男の子を直撃川崎市で小学3年生の男の子を金属製のポールが直撃した。ポールは人の足ほどの太さがあり、重さは約23kgあった。男の子は近くで遊んでいたところ、根元から折れたポールが当たり、右足を骨折した。事故は19日