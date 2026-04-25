Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。“カーステレオの音、なんかこもってない？” その物足りなさ、電源のせいかもしれません。走行ノイズの影響を強く受けるカーステレオ。音がなんとなくこもって聴こえたり低音がぼやけて迫力に欠ける気がするとき、カーバッテリーからの電源供給の不安定さが原因になっている可能性があります。そんな悩みや燃費の改