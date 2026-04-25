ラストで描かれた、黒髪時代の町田啓太の “モラ父” っぷりはホラー味さえあったが……。4月18日（土）に第2話が放送された、町田啓太主演のヒューマンドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）。舞台となるのは、学校に行けない、行きたくないという不登校の子どもたちの居場所となるフリースクール。町田演じる主人公は、フリースクールの教室長・タツキ。金髪の気さくなお兄さんという感じでいつも明るくニコニ