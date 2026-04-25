Image: 合同会社aquamarine こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホの通知に支配された日々から、少し距離を取ってみませんか？慌ただしい日常によって、私たちの心は少しずつストレスを蓄積していってしまいます。スマホの通知に追われることに疲れを感じている人も少なくないでしょう。woodsoundの「木製自動巻き腕時計」は、そんな現代人への回答。スマホとは切り