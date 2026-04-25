「エクセキューゼモア」Aぇ! groupの佐野晶哉（24）演じる、フランス語を話す謎めいた青年“シマケン”こと島田健次郎が先週から登場。朝ドラ初出演の佐野が初登場シーンを振り返る。「無駄にかっこいいやつが出てきたなと思いました。でも、これからどんどんシマケンの弱い部分が出てくるので、そのギャップがいいなと思っています。フランス語に関しては時間をかけてレッスンをしたので、日本語の台詞よりもむしろ緊張しなかった