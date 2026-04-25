東京ディズニーシーの25周年イベント「スパークリング・ジュビリー」を一緒に巡ってくれたのはTikTokやYouTubeで活躍中の佐藤三兄弟（27）。現在メディアに引っ張りだこの3人は、昨年も家族でディズニーシーに来たのだとか。今回何がいちばん楽しかった？嘉人（三男）：「ダンス・ザ・グローブ！」の華やかなダンスやひとつひとつの動きにすっかりひきこまれました。気持ちも高まりますし、改めてエンターテインメントってすごいな