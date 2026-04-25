大谷ルールの公平性が議論の的に米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を巡り、いわゆる「大谷ルール」の公平性についての議論が米国で熱を帯びている。カブスのクレイグ・カウンセル監督が20日（日本時間21日）、ドジャースが実質的に14人の投手を使える現状を「特定のチームへの特別待遇」と指摘。これにドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「他球団も二刀流ができる選手を発掘することに大歓迎だ」と語った。このタイミングで