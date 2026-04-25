気温差がある日も多いこの季節は、さっと羽織れるアイテムがあると重宝しそう。きれいめにもカジュアルにも着回しやすいジャケットは、ラフなアイテムと合わせてもほどよくきちんと感をキープできるのが魅力です。大人世代のコーデにも取り入れやすく、着こなしの幅を広げてくれそう。今回は、【ユニクロ】のジャケットを使った、そのまま真似したくなりそうな着こなしをご紹介します。 オンオフ頼れるダブルジャケッ