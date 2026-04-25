友人から聞いた、自己中心的な姑とのトラブルエピソードです。仕事がある日でも「終わってから来なさい」と家族の集まりを強要する姑。幼い子供を連れての帰宅はいつも深夜12時過ぎでした。しかしある日、ついに子供たちが体調を崩してしまい……。限界を迎えた友人が夫に突きつけた痛快な反撃をご紹介します！ 往復2時間！ 仕事後でも強要される集まり 友人には、車で1時間ほど離れた場所に住む義理の両親がいます。