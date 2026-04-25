女優の奥菜恵（46）が4月19日にインスタグラムで更新した近影が話題になっている。背中を大胆に見せて胸元はファーで覆った個性的なトップス姿。美しさは健在ながら、《裸にファー？》《昔、好きだったなあ》《私の知ってた奥菜恵と全く顔が違った》《魔女感がすごくなったね》と驚きの声が散見される。【こちらも読む】“9頭身美女”吉川ひなのが帰ってきた！ 芸能活動再開発表までの紆余曲折と壮絶人生公開されたファッショ