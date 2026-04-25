水戸の高卒ルーキー・安藤晃希「いつか世界に行きたい」水戸ホーリーホックは4月24日、明治安田J1百年構想リーグの第12節でFC東京と対戦し、2-5で敗れた。この試合でMF安藤晃希がJ1デビューから即ゴール。「途中出場から得点に結びついたのは本当に良かったな」と第一歩を噛み締めた。4点目に大盛り上がりだった青赤軍団を静まり返らせる一撃だった。安藤はDF室屋成に4点目を許した直後の後半24分からピッチに入り、J1デビュー