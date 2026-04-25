鈴木優磨の得点で柏に1-0で勝利20代ラストマッチで、エースの仕事をやってのけた。4月24日にJ1百年構想リーグ第12節の柏レイソル戦をアウェーで戦った鹿島アントラーズは、26日に30歳になるFW鈴木優磨のゴールで勝利した。チームに3連勝をもたらした鈴木は、「あと2点くらい取れていたら試合は終わっていたと思うんで。それができなかったら課題ですけど、良い攻撃も何本か作れたと思います」と、昨季のリーグ戦で優勝を争ったラ