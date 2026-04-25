映画『レオン』『グラン・ブルー』『ミッション：インポッシブル』など数々の名作で世界を魅了してきたフランスの名優ジャン・レノが、4月22日、ソロパフォーマンス『らくだ』来日記者会見を開催。演出を手がけるラディスラス・ショラー、ピアノ演奏を担うパブロ・ランティとともに登壇した。【写真】穏やかな表情で語るジャン・レノ会場に彼の歌が流れる中、3人が姿を見せた。本作は、ジャン・レノが自らテキストを手掛けた自