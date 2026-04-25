◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２５日・横浜）ＤｅＮＡの相川亮二監督は２５日、前日の巨人戦（横浜）で右太もも裏を痛めて途中交代した牧秀悟内野手について、「（病院での）検査結果はまだだが、登録は抹消する」と明らかにした。代わってドラフト５位ルーキーの成瀬脩人内野手（ＮＴＴ西日本）が１軍に合流した。成瀬はファーム・リーグで１０試合に出場して３３打数６安打、打率１割８分２厘の成績を残している。