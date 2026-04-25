２０２６年ミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」が２５日、都内で行われた。五輪メダリストや代表選手、パラ選手も合わせ合計１１５人が参加し、日本橋中央通り約７００メートルを歩いた。２５〜２６年シーズン限りで現役引退したノルディックスキー複合で五輪６大会連続出場の渡部暁斗さん（北野建設）は、感慨深げにランウェイを歩いた。渡部は「思っていた以上に集まっ