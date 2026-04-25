◆米大リーグオリオールズ１０―３レッドソックス（２４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２４日（日本時間２５日）、敵地・オリオールズ戦に「３番・指名打者」でスタメン出場し、３試合ぶりの安打を放ち４打数１安打だったが、チームは大敗を喫し、４連敗で借金は今季最多の「８」となった。初回２死走者なしの１打席目は先発右腕・ヤングに対してカウント２