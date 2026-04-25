２月に行われたミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの選手らによるチームジャパン応援感謝パレードが２５日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートのペアで、日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（木下グループ）が沿道のファンから大歓声を浴びた。２０１４年ソチ五輪から４大会連続出場し、最後に金メダルを獲得した木原さん。初めてのパレードに臨み「ペアを始めた当初