「ホワイトソックス−ナショナルズ」（２４日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が六回の第３打席は申告敬遠で歩かされた。本拠地のスタンドからはブーイングがわき起こった。１死二塁で迎えた第３打席。ナショナルズはマイコラスから左腕・ラブレディにスイッチした。冷静にボール球を見極め、カウント２ボールからの３球目も見極めたがストライク判定。これに村上がＡＢＳチャレンジを申請し、ボール判定に覆ると