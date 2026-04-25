3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈が25日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系バラエティ『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜）で披露したオン眉＆金髪ヘアから、変化した最新ショットを公開した。【写真】金髪からガラリ！最新ショットを公開した岩田絵里奈アナ同番組では「大人のあざとい系アナウンサー」をテーマに髪色大変身を遂げた岩田アナ。スタジオでも満場一致で似合ってると大