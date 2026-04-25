◇ア・リーグブルージェイズ 6―8 ガーディアンズ（2026年4月24日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が24日（日本時間25日）、本拠でのガーディアンズ戦に「7番・三塁」で先発。4試合ぶりとなる4号本塁打を含む3打数2安打1打点1四球1三振だった。2―5で迎えた2回1死走者なしの第1打席でガーディアンズ先発のウィリアムズから4号ソロ。1ボール1ストライクからの3球目、外角寄りの97.4マイル（約156.8キロ）