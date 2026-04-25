マンチェスター・シティに所属するベルナルド・シウバの今季限りでの退団が発表された。2017年からシティに所属する古株で、今季はキャプテンマークをまいてチームを支えている。非常に重要な選手であり、今後も複数のタイトルを狙うのであれば、彼の後任を見つける必要がある。現状のスカッドでは明確な後釜はいない。『Sky Sports』はシティがノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン獲得に興味を示しており、マン