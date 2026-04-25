25日午前、石川県能登町で山林の一部が燃える火事がありました。停車中の軽トラックに火が燃え移りましたが、けが人はいませんでした。午前7時ごろ、能登町小浦の山林で「山が燃えている」と、近くに住む男性から消防に通報がありました。この火事でおよそ数十平方メートルの山林が燃えたほか、近くに停まっていた軽トラックにも燃え移り、火はおよそ40分後に消し止められました。この火事によるけが人はいませんでした。現場は、